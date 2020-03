Gejl fortsætter solo i Folketinget for Alternativet

- Jeg har haft et håb om, at Alternativet kunne fortsætte, en lyst til at fortsætte og en tro på Alternativet. Og det er i den grad blevet bekræftet af medlemmer, byrødder, regionsfolk og bestyrelsesmedlemmer over hele landet.

- Så jeg har besluttet mig for at blive på Christiansborg, at blive i Alternativet og sørge for, at Alternativet består, siger han til Ritzau.

Mandag blev Gejl efterladt eftertrykkeligt på perronen, da blandt andre partistifter og tidligere leder Uffe Elbæk efter længere tids intern uro meldte sig ud af partiet.

Det samme gjorde Rasmus Nordqvist, Sikandar Siddique og Susanne Zimmer. Og så var der kun Gejl tilbage i Alternativets folketingsgruppe. De fire andre er nu løsgængere i Folketinget.

Krisen kredser sig i den grad om Alternativets politiske leder, Josephine Fock, der blev valgt som leder 1. februar.

Hun er efterfølgende blevet beskyldt for krænkende adfærd, da hun sad i Folketinget fra 2015 til 2018, hvor Elbæk var leder.

Et spinkelt flertal af partiets hovedbestyrelse har bakket op om Fock som leder efter at have undersøgt sagen.

Gejl vil ikke længere tale om, hvad der er sket eller ikke sket.

- Jeg er ikke fortsat i Alternativet for at åbne den æske igen. Nu har medlemmerne bedt os, bedt mig, inderligt om at fortsætte med at være i partiet og samarbejde med Josephine Fock.

- At kigge på fortiden igen, det har vi været igennem, og det har kostet fire folketingsmedlemmer. Den del af fortællingen må snart være færdig, siger Gejl.

Han prøvede at få Elbæk, Nordqvist, Siddique og Zimmer til at blive i partiet.

- Jeg er ked af, at de forlod os. Jeg prøvede til det sidste at få dem til at blive, siger Gejl.

Alternativets krise er ikke til skjule. Men Gejl tror alligevel på partiets fremtid. Også i Folketinget.

- Vi blev erklæret døde, da vi blev født. Vi blev erklæret døde henad vejen i 1000 sammenhænge. Men vi lever endnu, siger Gejl.

På spørgsmålet om, hvorvidt han med garanti bliver siddende valgperioden ud, svarer han:

- Der er ingen, der kan garantere noget. Men jeg har ikke tidsbegrænset mig.

Fock er glad for Gejls beslutning, da partiet så slipper for at skulle indsamle vælgererklæringer ved næste valg.

- Jeg er utrolig glad for, at Torsten har valgt at blive i Alternativet.

- Jeg har allerede talt en del med Torsten om alle de ting, vi skal tage fat på, og jeg ser rigtig meget frem til det samarbejde vi nu skal have. Torsten er om nogen Alternativet, og der er kun ét Alternativet, siger hun med slet skjult henvisning til udbryderne.