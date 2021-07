Gavlmaler alvorligt tilskadekommen efter stillads vælter

Det endte galt, da en 51-årig mand onsdag eftermiddag malede gavlen på en privat adresse nær Ringsted.

Klokken 15.10 fik politiet en melding om, at det cirka fire meter høje stillads, som manden havde stået på, pludselig væltede. Manden faldt med og slog hovedet alvorligt.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Pårørende, der var til stede under uheldet, har forklaret politiet, at manden var i færd med at male en gavl, da ulykken indtraf.

En ambulance blev sendt afsted mod adressen, hvorfra den 51-årige mand kom med en lægehelikopter for at blive behandlet for et alvorligt hovedtraume.

Som det er tilfældet ved alle arbejdsulykker, skal Arbejdstilsynet underrettes.

Stilladset er ved at blive undersøgt, så man kan få klarlagt årsagen til ulykken.

Den 51-årige er torsdag fortsat indlagt på Rigshospitalet, hvor han modtager behandling.

Der er stadig uopklarede detaljer i sagen. Kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard siger til TV ØST, at arbejdet nu består i at finde ud af, hvordan det kunne lade sig gøre.

- Vi ved ikke, hvad der helt konkret er gået galt for den 51-årige mand. Det skal vi nu forsøge at finde ud af, siger Martin Bjerregaard.