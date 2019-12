Gave førte Hackford ind i filmens verden

Taylor Hackford var godt på vej til at blive jurist, da han i 1968 dimitterede fra University of Southern California, og de færreste havde nok forestillet sig, at han ville skifte lovbøger ud med et filmkamera.

Det var alligevel, hvad der skete, og den ændrede karrierevej har indbragt ham stor anerkendelse som instruktør og sikret ham indtil flere filmpriser.

31. december fylder den amerikanske filminstruktør 75 år.

Efter sine studier rejste Hackford i en periode til Bolivia, hvor han var frivillig for det civile fredskorps.

En anden frivillig ved navn Steve Ball forærede ham et kamera, mens de var i Bolivia, og gaven begyndte hurtigt at optage meget af Taylor Hackfords fritid.

Inden længe afskrev han de tidligere juraplaner og skiftede i stedet over i filmsporet gennem et job ved tv-kanalen KCET. Her var han producer på to projekter, inden han selv indtog instruktørstolen.

Et årti efter at han for første gang havde et filmkamera i hænderne, havde han instrueret sit første projekt.

Det var den 25 minutter lange pseudodokumentar "Teenage Father" fra 1978 om en gymnasiedreng, som gør sin kæreste gravid. Parret beslutter, at så snart barnet er født, skal det bortadopteres.

Den rørende fortælling sikrede Taylor Hackford en Oscar for bedste kortfilm.

Kameraet har rullet stort set siden dengang, og Hackford har stået bag store film som for blandt andet "An Officer and a Gentleman" fra 1982, "The Devil's Advocate" fra 1997 og "Ray" fra 2004.

Især sidstnævnte, der er en biografisk film om jazzmusikeren Ray Charles, høstede stor ros. Den blev nomineret til en Oscar for bedste film, men blev slået af Clint Eastwoods "Million Dollar Baby".

Taylor Hackford har siden 1997 været gift med skuespilleren Helen Mirren. Parret mødte hinanden under indspilning af dramafilmen "White Nights" i midten af 1980'erne.

Han har to sønner fra tidligere ægteskaber.