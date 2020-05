Gasolin'-trommeslager rocker og ruller videre

Som trommeslager i Gasolin' er Søren Berlev for mange synonym med en fjerdedel af tidernes største danske rockband og dermed en vigtig brik i dansk musikhistorie.

Han rejste hjemmefra som 19-årig og ind til slumstormermiljøet på Nørrebro i København.

Han blaffede i 1970 til Thy-lejren, hvor han for første gang hørte Gasolin' og snart blev gruppens anden trommeslager.

Det blev til syv fantastiske år med masser af succes for firkløveret. Enorme pladesalg, kæmpe koncerter og endda et forsøg på at indtage USA.

Siden bandet i 1978 trak stikket, har livet ikke været en dans på roser for trommeslageren. Der var blandt andet en ubetalt skatteregning fra Gasolin'-tiden, der slog hårdt.

Flere af årene er gået med bistandshjælp, og hvad Søren Berlev kalder slavejob såsom at sætte mærkater på maskiner til drop på Rigshospitalet.

Musikken har han holdt ved lige i blandt andet Christianshavns Bluesband, The Midnight Blues og Søren Berlevs Gas Show, der turnerede med de gamle Gasolin'-numre i en ny indpakning.

Og i 2008 gik han selv til mikrofonen og indspillede sit eget album, "Timeless Choice".

Senest har han formet bandet Berlev's Rock'n'Roll Hotel sammen med tre yngre musikere.

- Jeg er så privilegeret, at jeg nok godt kunne leve udelukkende af mine Gasolin'-royalties, hvis jeg ville, sagde han til magasinet Vice i 2018.

Men musikken trækker stadig i ham, og kort efter udgav det nye orkester sin første plade, hvor Søren Berlev ud over at slå på trommerne skrev både tekst og musik.

Siden er endnu et album kommet til, og i vinter startede bandet en turné, som blev bremset af coronaepidemien. Der er dog nye datoer i kalenderen til efteråret.