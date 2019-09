Gaseksplosion tilintetgør restaurant i Helsingør

Kun murbrokker er tilbage, efter at en restaurant blev totalt ødelagt i gaseksplosion. Ingen tegn på kvæstede.

En gaseksplosion har sent søndag aften jævnet en indisk restaurant i Helsingør i Nordsjælland med jorden.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Eksplosionen er sket omkring klokken 23.45. Herefter begyndte anmeldelserne at strømme ind fra beboere i området, der havde hørt det høje brag og set den tilintetgjorte bygning.

Brandvæsnet har besigtiget skaderne, og intet tyder på, at nogen er kommet til skade i forbindelse med den voldsomme eksplosion.

Men for at være helt sikker på, at ingen er kommet noget til, vil beredskabet natten igennem gennemsøge murbrokkerne.

Politiet forventer først endeligt svar mandag.

- Vi er 99 procent sikre på, at der ikke er nogen under murbrokkerne, men nu vil vi gerne have det undersøgt, siger vagtchef Dyre Sønnicksen.

Politiet har været i kontakt med ejeren af restauranten, som fortæller, at ingen var på arbejde, da eksplosionen fandt sted.

Gasudslippet, der har forårsaget eksplosionen, er kommet fra en gasflaske på i alt 11 liter.

Men den præcise årsag til eksplosionen undersøges fortsat, fortæller vagtchefen.

Omkring 100 beboere i området blev efterfølgende evakueret på grund af fare for, at de omkringliggende bygninger havde taget skade.

Klokken 02.30 oplyser vagtchefen, at alle beboere bortset fra de to i nabohuset har fået lov til at tage hjem.

Yderligere undersøgelse af nabohuset skal fastlægge, om murværket har sat sig, og om der er risiko for, at taget kan styrte sammen.

Flere ruder i bygninger i området er i øvrigt knust efter eksplosionen.

Det er den indiske restaurant Indian Crown, som ligger på Belvederevej, der er totalt ødelagt.

Området omkring restauranten består af både villaer og lejlighedsejendomme.

Vagtchef Dyre Sønnicksen roser beboerne i området for at åbne dørene for naboer, der skulle evakueres.