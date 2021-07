Gammel kro i Holstebro brænder ned til grunden

Borbjerg Mølle Kro & Hotel er natten til mandag brændt ned til grunden.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T. tidligt mandag morgen.

- Brandvæsnet brugte i hvert fald de første timer på at sikre, at ilden ikke spredte sig til skovarealet og naturen i øvrigt, for der var rigtig meget ild, da vi kom derud, og der har været rigtig meget ild, siger vagtchef Anders Hansen.

Politiet modtog anmeldelsen om branden på den gamle kro nordøst for Holstebro klokken 02.53.

Ifølge vagtchef Anders Hansen var der ingen mennesker på kroen, da branden brød ud.

- Det er en gammel, historisk kro. Til al held har der ikke været nogen mennesker til stede. Kroen har holdt lukket her i weekenden, og ejerne har gået og gjort klar til, at der skulle være et større rykind i dag. Så der har ikke været nogen mennesker, der har været i fare, siger vagtchefen til B.T. mandag morgen.

Det var en flok unge mennesker, der opdagede branden og alarmerede politiet.

Det er endnu uvist, hvad der har startet branden.

Ifølge Borbjerg Mølle Kro & Hotels hjemmeside kan Borbjerg Mølle dateres tilbage til 1414.

Den gamle vandmølle kører stadig og leder vandet fra Møllesøen gennem Hellegaard Å og ud i Limfjorden.

Det er uvist, om møllen også er brændt ned.