Gammel bankmand med blakket ry

Anderledes med finanskrisen i 2008. Mange økonomer og historikere mener, at Alan Greenspan bærer et stort ansvar.

Et virus er et virus uden ansigt, og det er vira, der raserer nationaløkonomier verden over.

Det kan være svært at sætte et ansigt på kriser. Som med coronakrisen.

Han var USA's centralbankchef frem til 2006, og hans mange år som centralbankchef - fra 1987 til 2006 - skabte grobunden for finanskrisen, lyder analysen.

Alan Greenspan, der den 6. marts fylder 95, er for længst ude af beslutningsgangene og de bonede gulve.

Inden krisen var Alan Greenspan populær på Wall Street i New York.

I de mange år som centralbankchef kunne han omsætte sine meget liberale holdninger til virkelighed.

Alan Greenspan mente, at det frie marked i sidste ende ville regulere sig selv.

Efter hans mening tog man ikke uansvarlige beslutninger, for det kunne hverken banker eller finansvirksomheder være interesseret i.

Det viste sig imidlertid, at en række finansielle aktører var af en anden holdning.

Og sammen med deres fald røg også Greenspans omdømme som en økonomisk vismand.

Det var ham, der havde lagt rammerne for USA's rentepolitik, og den blev han siden beskyldt for at have forvaltet direkte uansvarligt.

Det var netop den, der havde opmuntret børsen på Wall Street og bankerne til at gamble med landets økonomi.

De mange dårlige boliglån, der var udstedt, fik finansmarkederne til at ramle sammen.

Siden har Alan Greenspan indrømmet, at det ikke var alle beslutninger, han tog i de år, der havde været lige gode.

Men sit grundlæggende syn på markedets frie kræfter har han holdt fast i.

En holdning, han muligvis har arvet fra sin far, der var børsmægler.

Men oprindeligt var det slet ikke tal og spekulationer, som den unge Greenspan kastede sig over.

Før økonomi og regnskaber var det musikken, han brændte for.

Han blev uddannet på den velansete Julliard School of Music som klarinettist.

Faktisk spillede han i årene under Anden Verdenskrig sammen med skolekammeraten Stan Getz, der senere blev et stort navn i amerikansk jazzhistorie.

Siden tog han en uddannelse i økonomi fra New York University og grundlagde siden sit eget konsulentfirma.

Hans vej mod toppen af det amerikanske samfund blev for alvor grundlagt, da han blev udnævnt som præsident Gerald Fords øverste økonomiske rådgiver.