Gamle tal ligger bag beskæring af udlændingetilskud

Derfor er det ikke sikkert, at analysen længere har hold i virkeligheden. Det vurderer professor i kommunaløkonomi Kurt Houlberg fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

- Verden ser meget anderledes ud nu end i 2010. Derfor afspejler vores rapport ikke nødvendigvis, hvordan virkeligheden ser ud i dag, siger han til Politiken.

Kurt Houlberg er medforfatter til den analyse, der ligger til grund.

Siden 2010 har der i 2015 været en massiv migrationsstrøm mod Nordeuropa, herunder Danmark.

Udligningsreformen, som de fleste af Folketingets partier forhandler om i øjeblikket, sender penge rundt mellem de 98 kommuner i Danmark.

Nogle kommuner, blandt andet i hovedstadsområdet, Aarhus og Odense, står til at miste penge, fordi det er vurderingen, at de bliver overkompenseret for deres udgifter til gruppen af udlændinge.

Regeringen har foreslået en mindre beskæring af tilskuddet, men har siden accepteret et krav fra Venstre om, at den samlede pulje, der i dag er på 5,2 milliarder kroner, skal halveres.

I 2018 anbefalede det såkaldte Finansieringsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet, at udlændingetilskuddet blev halveret.

Den vurdering bygger imidlertid på en analyse fra 2014, som blev udarbejdet af Kurt Houlberg og en kollega. Også denne analyse bygger primært på oplysninger fra 2010 om kommunernes udgifter på udlændingeområdet.

Kurt Houlberg peger på, at billedet ser anderledes ud i dag, fordi der er kommet flere udlændinge, og de har delvist en anden profil, siger han.

- Udgifterne til udlændinge vil selvfølgelig være steget. Men det er svært at sætte tal på, hvor meget og hvad det betyder for integrationsudfordringerne, siger Kurt Houlberg.

Professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet mener, at man burde have opdateret analyser, således at usikkerheden om kommunernes udgifter ikke ville have været til stede.

- Det er gamle data. Det er i et eller andet omfang problematisk, siger han til Politiken.