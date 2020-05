Gamle Clint Eastwood er ikke til at stoppe

Clint Eastwood, eller Clinten, som han hedder i det danske folkedyb, fylder 90 den 31. maj.

Han kan se tilbage på en karriere med utallige film og mange store Hollywood-brag, der har spredt glæde og spænding hos publikum verden over.

Og han bliver ved, og det er på hele filmpaletten. For han kan mere end at spille skuespil, oftest hårdføre typer.

I 2018 lavede han filmen "The Mule", baseret på en sandfærdig beretning om en 90-årig krigsveteran, der er på spanden og bliver smugler for et mexicansk narkokartel.

Han spillede selv hovedrollen og instruerede.

Sidste år var han filmaktuel igen. Da instruerede og producerede han "Richard Jewell", en film om en sikkerhedsvagt, der redder utallige liv, da han finder en bombe. Han beskyldes for selv at have placeret bomben.

Jo, Clinten er et lysende eksempel på værdien af "det grå guld".

Og sideløbende med film har han haft tid til andet. Han har igennem mange år interesseret sig for politik og var i en periode i 1980'erne borgmester i byen Carmel i Californien.

Han er republikaner, men på sine gamle dage har han muligvis skiftet hest.

Det er ikke umiddelbart klart, om det bare er præsident Donald Trump, han har vendt ryggen, eller om det er partiet.

I et interview med avisen Wall Street Journal i februar sagde han, at han ville ønske, at Trump opførte sig "på en mere dannet måde - uden at tweete og kalde folk øgenavne".

Han oplyste, at han i stedet for Trump støttede demokraten Michael Bloomberg som præsident.

Siden har Bloomberg opgivet sit kandidatur. Det vides ikke, hvor fødselaren nu kaster sin stemme.

Med sine 90 år er Clinten en mand, der for de fleste af os har været der altid.

Han slog for alvor igennem i de såkaldte spaghettiwesterns fra 1960'erne, hvoraf "Den Gode, Den Onde og Den Grusomme" er bedst kendt.

Han gjorde vendingen "Make my day" legendarisk i Dirty Harry-filmene, hvor han var en hårdtslående politimand.

I den ene populære actionfilm efter den anden har han spillet livvagt, astronaut, pilot, soldat og meget mere.

Han har ikke altid fået respekt fra den finere del af branchen. Spaghettiwesterns i 60'erne eller 70'er film med voldelige strissere fik ikke kritikerne til at falde på halen.

Men almindelige mennesker strømmede i biograferne og elskede Clinten, der viste sig at have langt mere i bøssen, end de mavesure anmeldere havde nogen anelse om.

Han lavede den ene filmsucces efter den anden, hvor han både spillede med og instruerede.

Men han skulle helt frem til 1992, før han fik sin første Oscar.

Det var med westernfilmen "De Nådesløse", der udløste Oscar-statuetter for bedste film og bedste instruktion.

Han har fået i alt fire Oscar-priser i karrieren.

Mellem de mange film har han også haft tid til et privatliv.

Han har fået syv børn med fem forskellige kvinder.