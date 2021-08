Gaming træner din hjerne

Når gaming er bedst, rækker oplevelsen dybt ned i vores hjerne og stimulerer vores sanser, så det hele lader til at gå op i en højere enhed.

Computerspil fylder mere og mere i de flestes hverdag. Især hos unge, som gerne kan få timevis til at gå i de virtuelle arenaer.

Hjernen ændrer sig hele livet og formes af de ting, vi gør. Så det er ikke svært at forestille sig, at gaming også sætter sine spor i den organiske tænketank.

- Kan gaming ændre den måde, hjernen fungerer på?, spørger unge Jonathan fra Videnskabsklubben, som er et gratis fritidstilbud til børn og unge, hvor de som miniforskere kan lære om videnskabens verden.

- Det kunne være mega fedt, hvis hjernen for eksempel blev bedre til at løse problemer af at game, fortsætter han.

Anne Fiskaali er psykolog og forsker på Aarhus Universitet. Hun både forsker i gaming og er også selv gamer.

- Lige så snart vi lærer noget nyt, ændrer hjernen sig, fordi den laver nye forbindelser, fortæller hun til Videnskab.dk.

Hjernen danner forbindelser, også kaldet synapser, mellem hjernecellerne, så den i fremtiden er hurtigere til at reagere på det nye, den har lært.

- På den måde, ja, så ændrer hjernen sig, fordi vi måske lærer noget nyt, når vi sætter os med et spil, vi ikke har spillet før. Eller hvis vi spiller en ekstra svær kamp, hvor vi pludselig skal trække nogle moves og skills frem, som vi ikke har brugt før, siger Anne Fiskaali.

Gaming er fortsat ret nyt, og der har ikke været mange år til at forske i, hvilke effekter det har.

Derfor er forskerne forsigtige, når de udtaler sig om, hvad gaming kan gøre os bedre til. En af de ting, vi lader til at blive bedre til, er multitasking - at holde styr på flere ting samtidig.

- Der er en hypotese om, at vi øver os i at behandle en masse information på samme tid. Vi får en masse information ind, både i form af hvad vi kan høre og se, og vi skal holde styr på ting i spillet, siger Anne Fiskaali.

Hun fortæller, at de fleste spil faktisk handler om at løse problemer, og det derfor er en evne, man kan øve ved at game.

- Mange af de her spil lægger op til, at man netop skal problemløse undervejs. Det kan godt være, at man har en strategi i Counter-Strike, men det er også holdet, man spiller mod, som kan ødelægge den oprindelige strategi, og hvad gør man så?, siger hun.

En anden, som også forsker i gaming og hjernen, er Andreas Lieberoth, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet.

Han har fokus på neuropsykologi, hvilket vil sige, at han undersøger de bestemte mekanismer i hjernen, som aktiveres, når vi gamer. Han er enig i det, Anne Fiskaali siger.

- Hjernen bliver, på klassisk hjerneforskersprog, det, den gør. Hvis man gør nogle ting rigtig meget, vil hjernen også ændre sig derefter, forklarer han og tilføjer:

- Spiller man et computerspil, hvor man løber og hopper, eller hvor man render rundt og forsøger at finde fjender, man kan skyde, bliver de dele af vores hjerne, som er involveret i disse kognitive processer, skærpet.