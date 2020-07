Falsled Kro har i årtier været et kendt navn på den danske restaurantscene.

Gæster og ansatte kom brandvæsen i forkøbet ved krobrand

En brand på Falsled Kro, der ligger ved Millinge på Sydfyn, sendte søndag eftermiddag både politi og brandvæsen til stedet.

Men ifølge Henrik Lindekilde, som er indsatsleder ved Beredskab Fyn, så kom de tilstedeværende på kroen brandvæsenet i forkøbet.

- Medarbejdere og gæster har faktisk gjort en rigtig heroisk indsats, for de havde sådan set slukket branden, inden vi kom frem. Så det er deres fortjeneste, at vi ikke sveder mere, end vi gør.

- De fik vandslanger, spande og pulver- og kulsyreslukkere op på taget. De har stået som i gamle dage på en lang række og fået det op på taget, forklarer han.

Omkring klokken 16.30 skrev Fyns Politi på Twitter, at der var brand i kroen.

Kort efter kunne politiet oplyse, at der var tale om en mindre brand i skorstenen i kroen, der ligger i et bindingsværkshus med stråtag.

Brandvæsenet er søndag eftermiddag i gang med efterslukning. De fjerner stråtaget rundt om skorstenen for at sikre, at det ikke brænder mere, oplyser Henrik Lindekilde.

Skaderne er forholdsvis begrænsede, lyder det. Der er ikke sket vandskade, så det er kun taget, der har lidt overlast.

Årsagen kan være madlavning, da skorstenen har forbindelse til en rygeovn. Men det ser politiet nærmere på, oplyser indsatslederen.

Der var 16 brandfolk på stedet.

Kroen og specielt restauranten har i årtier været et kendt sted på den danske restaurantscene.

Kroens historie går helt tilbage til 1500-tallet, og i 1970'erne satte køkkenchefen Michel Michaud den på landkortet med fransk gastronomi.

Michaud rejste i 1976 videre til restaurant Kong Hans i København. Han blev efterfulgt at Jean-Louis Lieffroy, der var på Falsled i næsten 40 år.

Kroen, der har 20 værelser og plads til 65 spisende gæster, har en stor køkkenhave, der gør, at den i høj grad kan bruge egne råvarer.

I februar i år mente mange, at restauranten blev snydt for en Michelin-stjerne ved årets uddeling.