Gadefestivalen Distortion udsættes som følge af coronavirus

- Muligheden var der, og usikkerheden er så stor for tiden, siger Distortions direktør, Thomas Fleurquin.

- Vi kan også se, at myndighederne bliver overbelastet de kommende uger, så det bliver for besværligt at planlægge Distortion med ro i sindet for alle.

Han oplyser endvidere, at festivalen har brygget på idéen i mere end uge. De er sikre på, at beslutningen er den rette, lyder det.

I februar annoncerede Distortion, at man ville flytte de store musikscener ud af brokvarterernes centrum til lukkede musikzoner i udkanten af kvartererne med titlen "Distortion X".

Formålet var at opprioritere de lokale arrangementer og samtidig skabe en mere dedikeret musikfestival.

De sidste to dage rykker festen til Distortion Ø på Refshaleøen. Det vil den også gøre til august, fortæller Thomas Fleurquin.

- Vi har fået positive tilbagemeldinger fra de fleste kunstnere, og vi har en lejekontrakt med Refshaleøen, som faktisk allerede er underskrevet til de nye datoer.

- Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune er meget positive. Det lyder, som om de også synes, det er det bedste valg at tage lige nu, siger han.

Allerede købte billetter vil gælde for de nye datoer, oplyser Distortion. De kan desuden refunderes, hvis billetkøberen ønsker det.

Når Distortion i stedet afholdes til august, vil gadefesten på Nørrebro finde sted den 26. august, mens festen på Vesterbro foregår den 27. august.

Der er Distortion Ø på Refshaleøen den 28. og 29. august.

Festivalen tiltrækker omkring 100.000 gæster om dagen.