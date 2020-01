Gade forlod politik for at blive iltet men stifter nyt parti

Det tidligere folketingsmedlem for Alternativet og nuværende iværksætter René Gade vil stifte et nyt politisk parti. Det siger han til Midtjyllands Avis.

Partiet vil afskaffe statsministerposten, som vi kender den og i stedet erstatte vedkommende med en ikkepolitiker, som skal være en erfaren leder udefra.

- For mig er det største problem, at nogle holder med den ene statsministerkandidat og nogle andre med en anden. Så vores mål er at skabe tillid til, at politikerne arbejder for hele Danmark, og at medierne arbejder for at blotlægge det tætteste, vi kommer på sandheden, siger René Gade.

Silkeborg-iværksætteren stoppede i Folketinget tilbage i juni, og en måned senere forlod han også Alternativet for at hellige sig noget andet end politik.

Han trængte til at komme væk fra Christiansborg for at blive "iltet". Men inden længe er han altså klar til at vende tilbage.

- I starten af december tog jeg beslutningen om, at jeg var blevet iltet udenfor politik og var klar til at skabe et nyt parti, siger han.

Foruden ideen om at ændre statsministerposten peger han på to hovedpunkter i partiets politik.

- Det er helt afgørende, at vi har tillid til medierne og politikerne. Derfor er det min grundtanke, at partiet skal være med til at sikre, at vi har frie medier og troværdige politikere. Det er afgørende vigtigt at slå fast, at man faktisk kan stole på begge parter.

- Som det tredje væsentlig punkt skal der ikke være en klassisk partiorganisation i det kommende parti. Som medlem skal man arbejde for hele Danmark, og partiet kommer ikke til at gå ud med markante politiske oplæg.

- Der er så mange spændende oplæg, og så mange dygtige eksperter og borgere, der har masser af gode ting på hylderne. Vores opgave bliver at sætte det sammen i samarbejde med de andre partier, siger René Gade.