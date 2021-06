Gåden om senfølger skal løses med nye data

De fleste er i fuld gang med at vinke farvel til frygten for corona. Men blandt dem, der var eller stadig er uheldige at blive smittet, kan det være sværere at glæde sig over, at pandemien er på retur.

Nogle kan være så hårdt ramt af senfølger som åndenød, træthed og koncentrationsbesvær, at de må behandles på en af landets senfølgeklinikker.