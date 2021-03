Unesco-listen, tyske hædersmærker og vandreruternes michelinstjerne. Danmark byder på flere nye vandreruter, som også har gjort sig bemærket internationalt. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Gå dem nu: Fire fantastiske forårsruter

Flere har snøret vandrestøvlerne under corona, og derfor knopskyder nye vandreruter over hele landet. Her er fire nye fantastiske ruter og en overset perle.

Danmark - 31. marts 2021 kl. 06:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Danskerne har for alvor fået øjnene op for naturen under coronapandemien. Og både Naturstyrelsen og Danmarks Idrætsforbund oplever, at flere interesserer sig for vandring. Her er fire bud på nyere vandreruter. 1) Egtvedpigens Fodspor, Vejle.

