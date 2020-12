Fysioterapeuter holder fortsat åbent - også under de nye strammere corona-regler.

Fysioterapeuter holder fortsat åbent

Trods meldinger i flere medier om det modsatte, så er fysioterapeuter ikke omfattet af de nye corona-restriktioner. Det understreger organisationen Danske Fysioterapeuter i en pressemeddelse, foreningen har udsendt.

Der er tale om en misforståelse. Vi er en del af sunehedsvæsenet ligesom læger og sygehuse er det, og vil derfor holde åbent - også under de nye skærpede restriktioner. Det understreger Danske Fysioterapeuter.

Misforståelsen ærgrer Tina Lambrecht, der er formand for Danske Fysioterapeuter.

"Vi risikerer simpelthen, at patienter går glip af den behandling, de har brug for. Derfor er det afgørende, de ved, at vi fortsat har åbent," siger hun.