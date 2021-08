Fysik er aldrig kedeligt i hans selskab

For år tilbage optrådte Holger Bech Nielsen ofte på tv med butterfly og nærmest råbende entusiasme, når han kastede lys over emner som tid, relativitetsteori og universets begyndelse.

Kulminationen på et langt liv i fysikkens tjeneste kom i 2019 i form af bogen "Teorien om Alt".

For mange kan det virke uoverskueligt at forklare teorien om alt og universets sammenhæng.

Men ikke for Holger Bech Nielsen. Det har sågar været drivkraften i hans arbejde som professor i teoretisk højenergifysik.

I dag arbejder han på at finde det sorte stof. Det stof, som forklarer, hvordan galakser og galaksehobe hænger sammen. Det er noget, han har undersøgt længe og også kom ind på i sin bog.

- Selve spørgsmålet om, hvad det sorte stof er, er jo nok et af de største mysterier i højenergifysikken i dag, siger han.

Han håber, arbejdet kan blive til en ny bog. I analogi med "Teorien om Alt".

Holger Bech Nielsen er især kendt og agtet for teorier og komplekse koncepter som Nielsen-Olesen-vortex og Nielsen-Ninomiya-theorem.

Han anser sig selv som en af fædrene til strengteorien inden for kvantemekanik og relativitetsteori.

- Der er stadig mange, der tror, at strengteorien er den rigtige teori for det hele. Og det er der også stadig en mulighed for, at det er. Den vil jeg påstå, jeg er en af fædrene til.

- Men jeg plejer at sige, at jeg er en dårlig far, fordi jeg ikke tror, det er den store teori til det hele, siger han.

Holger Bech Nielsen modtog i 2001 den højt estimerede tyske Humboldt-pris for sit videnskabelige arbejde gennem 40 år, som mestendels er foregået ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

Her slukkede han i 2012 for sidste gang det lys på kontoret, som var kendt for at brænde allerlængst om aftenen, og lod sig pensionere.

Men Holger Bech Nielsen har nu aldrig formået at lægge arbejdet helt fra sig. Og det kommer han heller ikke til, slår han fast.

- Der er så meget at undersøge og undres over, påpeger han.

Derfor har han da også en særlig idébog, hvori han skriver sine indfald og tanker ned, når de kommer til ham.

Til efteråret genoptager han sine foredrag, som har været aflyst på grund af corona.

I 1994 blev han gift med den kroatiske journalist Klara Pavicic, som i 1987 kom til Danmark for at interviewe ham.

De to skal fejre hans runde fødselsdag under en ferie på øen Vir i Adriaterhavet.