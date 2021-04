Fyrværkeriskud ved corona-demo udløser halvandet års fængsel

Både en 31-årig mand og hans pårørende har tårer i øjnene, da manden i Københavns Byret onsdag er blevet idømt halvandet års fængsel for at have affyret skud med et romerlys ved en demonstration 9. januar.

Manden er fundet skyldig i at have affyret mindst seks skud med romerlyset. Det ene skud ramte en uniformeret betjent. Derudover er han kendt skyldig i at have deltaget i grov forstyrrelse af den offentlige orden.