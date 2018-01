Fynsk sexkrænker melder sig selv efter pres fra politiet

En 55-årig mand fra Odense, der i december blev idømt halvandet års fængsel for sexmisbrug af 22 piger, er blevet anholdt.

Torsdag morgen oplyste politiet, at der var udstedt en international arrestordre på sexkrænkeren, og det har tilsyneladende haft en effekt.

- Den 55-årige (...) har her til aften meldt sig selv til efterforskere fra Fyns Politi et sted i Danmark. Anholdelsen foregik helt uden dramatik, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det er ikke klart, hvor manden har været. Men under retssagen er det kommet frem, at han har tilknytning til et rumænsk børnehjem, hvor han har arbejdet som frivillig.

Den nu anholdte fynbo arbejdede som pædagogmedhjælper på Stige Skole og som håndboldtræner i Stige Håndboldklub.

De mange overgreb er foregået i årene fra 1999 til 2015 i skolens SFO, i håndboldklubben og i mandens eget hjem i det nordlige Odense.

Under retssagen fortalte adskillige piger og forældre, at de flere gange orienterede Stige Skole om, at manden havde rørt ved og krænket små piger. Men først mange år senere blev der reageret.

Den 55-årige mand har gennem sagen nægtet sig skyldig.

Under retssagen fortalte han, at han havde modtaget trusler på livet fra mennesker i lokalområdet og derfor ikke turde bo i sit eget hus.

Ud over fængsel blev pædagogmedhjælperen frataget retten til at arbejde med børn og unge piger.