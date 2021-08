Fynboer vil sætte maskiner til at sortere affald

Alle ti fynske kommuner vil have lov til at opgive en del af den lovpligtige indsamling af affald, som et stort flertal i Folketinget vedtog sidste år. De vil droppe, at borgerne skal sortere plast og drikkekartoner hjemme.

Det skriver Jyllands-Posten.

De fynske kommuner søger nu dispensation, så borgerne kan slippe for at sortere skraldet og blot kaste det som restaffald. Affaldet skal i stedet sorteres af maskiner på et centralt anlæg.

- Det er dyrt at køre rundt og indsamle affald på den måde, man har besluttet. Maskiner kan gøre det bedre og billigere. Alle 98 kommuner er i gang med at gøre det forkerte, siger Poul Juul Hansen, der er projektansvarlig hos Odense Renovation, til Jyllands-Posten.

Det er Assens borgmester, Søren Steen Andersen (V), enig i.

- Erfaringer fra andre steder viser, at borgere desværre ikke er så gode til at sortere plast som en efter-sortering vil kunne gøre det ved hjælp af robotter eksempelvis, siger han til Ritzau.

- Vi synes, det er det værd at prøve at gå den vej og få lov til at få videreudbygget det til gavn og glæde for miljøet, siger Søren Steen Andersen.

Miljøminister Lea Wermelin (S) understreger over Jyllands-Posten, at "hvis teknologiske løsninger kan gøre det lige så godt og med lige så høj kvalitet, så står aftalen ikke i vejen for det. Tværtimod."

Med aftalen skulle et landsdækkende system for affaldssortering sættes i værk. Med systemet skulle borgere i alle kommuner sortere skrald i ni fraktioner fra i år og ti fraktioner fra næste år.

Loven blev først vedtaget i december, og i juli besluttede partierne at give kommunerne mulighed for dispensation, da flere kommuner ikke mente at kunne leve op til den korte frist, skriver DR.

I starten af august havde 72 af de i alt 98 kommuner søgt om dispensation til at få udsat fristen for de nye krav, skrev DR dengang.