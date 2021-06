Næsten halvdelen af nye fængselsceller kommer enten fra inddragelse af bufferkapacitet eller ombygning af eksempelvis kontorer og fællesfaciliteter for de indsatte. (Arkivfoto)

Fyldte fængsler laver depoter og telefonrum om til celler

I en årrække har ansatte i landets fængsler råbt op om, at der er for mange indsatte i forhold til fængslernes kapacitet.

Nye fængselsceller kommer løbende til, men 226 af de i alt 500 nye pladser i Kriminalforsorgen er såkaldte kapacitetsoptimerede pladser.

Det kan være reservepladser eller alt fra telefonbokse, fællesrum og kontorer til depotrum, der bliver lavet om til celler for at kunne huse de indsatte.

Det viser et svar til Folketingets Retsudvalg fra justitsminister Nick Hækkerup (S), skriver Fængselsforbundet. Det er en fagforening, der blandt andet repræsenterer fængselsbetjentene.

En række tillidsrepræsentanter fra fængsler landet over fortæller til Fængselsforbundet, at det er uholdbart, og at både fængsler og indsatte er pressede.

Tillidsrepræsentant i Renbæk Fængsel i Sønderjylland Bjarke Knudsen siger, at opholdsrummene i tre bygninger er sløjfet til fordel for 18 nye fængselspladser. I opholdsrummene plejede de indsatte at spille bordtennis og dart.

- De indsatte er frustrerede over forholdene. Der er fyldt helt op, og vi er meget underbemandede. I øjeblikket er hver anden betjent elev, siger Bjarke Knudsen.

Justitsministeren har lovet, at lovbestemte aktiviteter som beskæftigelse, besøg og behandling for de indsatte ikke må rammes af kapacitetsoptimeringer.

Men Bjarke Knudsen siger til Fængselsforbundet, at fængslet eksempelvis har måttet droppe lokalerne til familiebesøg. Nu skal indsatte, der har børn, have besøg af familie i deres celler.

- Vi har intet at tilbyde børn længere. Jeg synes ikke, det er i orden, siger han.

I svaret til Retsudvalget fremgår det fra justitsministeren, at de alternative pladser er "inddragelse af bufferkapacitet og ombygning af gamle kontorer, rengøringsrum og fællesfaciliteter til ordinære celler".

I Sønder Omme Fængsel i det sydvestlige Jylland har man på denne måde oprettet 27 nye pladser. Det fortæller tillidsrepræsentant Betina Vikkelsø til Fængselsforbundet.

- Vi har haft nogle rum, hvor der tidligere var telefonbokse i. De er blevet til celler. Så er der nogle fløjkontorer, der er lavet om. Vi har også lavet celler i et gammelt depotrum og inddraget et undervisningslokale, siger hun.

Samtidig er der ikke kommet flere toiletter eller fællesområder til de nye indsatte, tilføjer hun. Og der er heller ikke tilført mere personale.

På Fyn har Nyborg Fængsel oprettet 40 nye pladser. Nogle celler er indrettet med dobbeltbelæg, hvor indsatte altså bor sammen.

- Det er svært for de indsatte at få privatliv. Det kan i perioder mærkes i form af irritation og ulmen på afdelingerne, siger Niels Jensen, tillidsrepræsentant på Søbysøgård Fængsel, hvor man har lavet en tilsvarende løsning.