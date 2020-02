Fusk med kviklån udløser knap to års fængsel

Sagen er imidlertid ikke slut. For en anden mand, som er fundet skyldig i sagen, har været ude for en ulykke under en juleferie i Etiopien. Derfor bliver det først til maj, at retten skal vurdere, hvor hårdt han skal straffes.

Specialanklager Britt Janni Hansen, som har ført sagen ved retten for Københavns Politi fortæller, at op mod 50 personer har fået misbrugt deres NemID i sagskomplekset, som også tæller en tredje mand.

Oplysningerne har gerningsmændene brugt til at optage kviklån i ofrenes navn, og som via såkaldt muldyr er endt i gerningsmændenes lommer. Og der er svindlet for millioner.

Nogle af ofrene har givet oplysningerne ud mere eller mindre frivilligt, fordi de havde narkogæld. Andre ofre er mentalt handicappede, som er blevet narret.

Den 25-årige mand, som blev dømt onsdag er kendt skyldig i svindel for cirka 4,7 millioner kroner.

Efter at manden begik ulovlighederne, er han blevet dømt i en anden sag om svindel. I den sag fik han to års fængsel. Reglerne i straffeloven gør, at retten i sådanne tilfælde skal udmåle en samlet straf for de to sager.

Det har den betydning, at den dømte får rabat på straffen. Det straffes nemlig ikke dobbelt så hårdt at svindle for to millioner kroner, som det gør at svindle for én million. Juristerne kalder dette for "modereret kumulation".

Samlet set har manden i de to sager svindlet for cirka syv millioner kroner, og langt størstedelen af det beløb hidrører altså fra kviklånssagen. Københavns Byret har imidlertid vurderet, at det alene skal udløse en tillægsstraf på et år og ni måneder. Den 25-årige overvejer, om dommen skal ankes til Østre Landsret.

Manden, som i øjeblikket opholder sig i Etiopien, er kendt skyldig i at have svindlet for cirka seks millioner kroner. 25. maj er der berammet et retsmøde med henblik på at udmåle en straf til ham.

Den tredje mand i sagen har politiet ikke kunnet få fat på. Han opholder sig formentlig i Libanon, og der er udstedt en international arrestordre på ham.