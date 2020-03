Fupmagere giver sig ud for at ville teste for corona

Gerningsmændene har kontaktet folk på bopælen og bedt om at komme indenfor. Formålet var at udføre test for corona, påstod de.

Flere borgere i Helsingør er mandag blevet opsøgt af fupmagere, som efter alt at dømme har forsøgt at slå plat på corona-situationen.

- Vi er blevet kontaktet af hjemmeplejen i Helsingør, som har fået henvendelser fra i hvert fald to borgere, siger vagtchef Søren Bjørnestad fra Nordsjællands Politi.

Vagtchefen understreger, at man under ingen omstændigheder skal lukke folk ind, som foregiver at komme med det ærinde.

- Der er formentlig tale om tricktyve eller lignende, siger Søren Bjørnested.

Myndighederne kommer nemlig slet ikke ud til folk for at teste for smitte med coronavirus. Sådanne test foretages på hospitalerne, og det sker kun, hvis man som borger har kontaktet lægen med symptomer og er blevet henvist videre.

- Myndighederne kontakter slet ikke folk på den måde. Hvis man overgår til den strategi, så vil det blive meldt meget klart ud i medierne først, og i så fald ville de pågældende være udstyret med meget tydelig legitimation, siger Søren Bjørnestad.

Vagtchefen fortæller, at politiet er opmærksom på, at der blandt andet på Facebook går rygter om, at der foregår lignende former for fup andre steder i kredsen - blandt andet i Espergærde. Men politiet har endnu ikke kunnet få det bekræftet.

I sidste uge var myndighederne ude og advare mod it-kriminelle, som henvendte sig til folk via mail og sms. Disse kriminelle forsøger, at udnyttet corona-situation til at lokke oplysninger ud af folk om for eksempel NemID eller andet, som kan misbruges.