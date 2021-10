Fuldmægtig blev bekymret over Støjbergs pressemeddelelse

Da journalist Orla Borg fra Jyllands-Posten i februar 2016 bad om et svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til sin artikel om asylpar, blev embedsmænd bekymrede over en pressemeddelelse fra ministeriet.

I pressemeddelelsen, der blev udsendt 10. februar 2016, meddelte daværende minister Inger Støjberg, at hun satte en stopper for, at mindreårige asylansøgere kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

Pressemeddelelsen nævnte dog ikke, at der kunne være undtagelser. Og i artiklen fra Jyllands-Posten vurderede professorer, at en undtagelsesfri ordning kunne være i strid med internationale konventioner.

- Jeg tænker over pressemeddelelsen og bliver bekymret over den, Anna-Sophie Saugmann-Vasi, der var fuldmægtig i ministeriet, da hun torsdag afhøres i rigsretssagen mod Støjberg.

Hun gik derfor til chefkonsulent Merete Milo.

- Vi bliver enige om at skrive denne her mail til Lykke Sørensen (ministeriets chefjurist, red.).

- Vores opfattelse er, at den juridiske vurdering er, at der skal være undtagelser. Men i kommunikationen fremstod den undtagelsesfri, siger Anna-Sophie Saugmann-Vasi.

Men Lykke Sørensen afviste at rette og skrev i en mail, at der havde været et længere forløb med ministeren om sagen.

- Det kan vi ikke, fordi det er ministerens klare tilkendegivelse, at der ikke skal være undtagelser, lød det.

I Rigsretten er Inger Støjberg tiltalt for som minister i 2016 at have iværksat og fastholdt en ulovlig instruks om at adskille asylpar, hvor mindst den ene var mindreårig - uden undtagelser.

Hun nægter sig skyldig. Støjberg har forklaret, at hun ikke ville flage med undtagelser, men hun har lagt vægt på, at hun også godkendte et notat, der tilsagde, at der var undtagelser.

Da sagen blev gransket af Instrukskommissionen, kom det dog frem til, at notatet mistede sin betydning, og embedsmænd har talt betydningen ned.