Fuld tømrer ville hente pizza - 11-årig pige blev dræbt

Pigen og hendes niårige lillebror blev begge ramt, da tømrersvenden, som var på vej til Maribo for at hente en pizza, kørte ud i rabatten. Pigens hvide cykel blev ramt direkte bagfra. Midt på bilens kofanger.

Promillen var høj, da en tømrersvend blev anholdt og sigtet for at være skyld i 11-årige Lærkes død den 23. april. Retskemikerne har analyseret en blodprøve og målt mandens promille til 2,08.

Torsdag sidder den 29-årige tømrersvend anklaget i Retten i Nykøbing Falster. Han er tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og for at flygte fra ulykkesstedet. Begge dele erkender han.

- Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har ramt. I mit eget hoved var det et træ. Jeg ved, at jeg er beruset, og at jeg kører i firmabilen, og at jeg risikerer at miste både mit job og mit kørekort, fortæller tømrersvenden fra rettens vidneskranke.

Sagen er en af de første alvorlige sager, efter at en lovstramning trådte i kraft i marts. Overskriften på lovpakken med skærpede straffe var "Vanvidskørsel skal stoppes".

Men der var intet, der stoppede tømrersvenden den fredag aften i april.

Lærke Petersen og hendes lillebror kørte på cykel ad Skelstrupvej i Hunseby nær Maribo. Deres forældre gik med familiens hund i den anden side af vejen, da den røde Renault kom drønende.

En bilinspektør har beregnet dens hastighed til at være mindst 85 kilometer i timen. Den tilladte hastighed på stedet var 50, fortæller anklager Iben Grønbæk.

Tømrersvenden fortæller i retten, at han startede dagen hos en kammerat. Ved 13-tiden fik de fem-seks øl. Han fik en kammerat til at køre sig hjem. Derhjemme fik han besøg af en anden kammerat, og de drak yderligere tre-fire øl. Anklager Iben Grønbæk vil vide, om tømrersvenden var fuld.

- Ja, det er jeg. Og jeg har ikke fået noget at spise. Ved 19-tiden går jeg ned i mit køkken for at lave noget mad, som brænder på, forklarer han om timerne før ulykken.

Sulten skulle stilles med en pizza fra pizzeriaet i Maribo. Men her var det sædvanlige bud blevet syg, så de kunne ikke bringe ud,

- Så er det, jeg beslutter at køre ned og hente den selv, fortæller tømrersvenden.

Ulykken skete på vej mod pizzeriaet. Forruden på bilen blev smadret, og ifølge et vidne sad han med hovedet ud af sideruden. Selv kan han ikke huske noget. Han er i den forbindelse tiltalt for at forvolde fare for andre.

Vidner på stedet beskrev bilen over for politiet, som fandt frem til tømrersvenden på hans bopæl ikke langt derfra. Han blev anholdt og dagen efter fængslet.

På ulykkesstedet havde flere borgere samlet sig om den 11-årige pige. Hun lå 48,4 meter fra det sted, hvor hun blev ramt. Næste morgen blev hun erklæret død på hospitalet.

Pizzaen, som fik tømrersvenden til at tage nøglen til firmabilen - han kunne ikke finde nøglen til sin egen bil - lå stadig lun på passagersædet, da han blev anholdt.