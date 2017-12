Fuld pris for lejemord på politimand blev aldrig betalt

I sagen er en 58-årig kvinde fra Hellerup tiltalt for at bestille et lejemord på sin sicilianske kæreste, politimanden Sergio.

En manko på 5500 kroner i forhold til den fulde pris på et lejemord, kan blive et afgørende bevis i en sag om et lejemord bestilt via det mørke internet. Drabet blev aldrig forsøgt udført.

Det er onsdag ved Retten i Lyngby kommet frem, at den fulde pris for lejemordet ikke er blevet betalt. Det fremgår af et udskrift af bestillingsordren, hvor der står:

"overfør venligst 0,77 bitcoins for at få tildelt en operatør opgaven". De 0,77 bitcoins svarede dengang - i marts 2017 - til cirka 5500 kroner.

Det var via hjemmesiden Crime Bay by Chechen Mob, at lejemordet blev bestilt. En it-efterforsker har fastslået, at der med sikkerhed er blevet betalt 4,1 bitcoin - det svarede engang til 29.300 kroner - til en konto tilhørende hjemmesiden.

It-efterforskeren, civilingeniør Kim Rasmussen har forklaret, om sin efterforskning, og de overførsler af bitcoins, der optræder i sagen. Men ingen steder er han stødt på en overførsel på 0,77 bitcoins.

Dermed kan der muligvis sås tvivl om, hvorvidt det fulde beløb for lejemordet er betalt.

Derimod er der meget, der peger i retning ad, at det er den 58-årige kvinde, som skulle have betalt de 29.300 kroner.

Adressen på den konto, hvorfra pengene er betalt, stod nemlig på en seddel, som blev fundet hos kvinden, mens hun sad fængslet i Helsingør Arrest.

Hvis de 0,77 bitcoins ikke er betalt, vil forsvarer Mie Koch kunne bruge det som et argument for, at aftalen om at udføre et lejemord aldrig er indgået.

Omvendt vil senioranklager Kenn Jørgensen kunne hævde, at det ikke har nogen betydning, da det for eksempel kan skyldes anholdelsen af kvinden, at hun ikke fik betalt pengene.

Senere onsdag vil forsvarer og anklager komme med deres afsluttende bemærkninger i sagen. Der falder dom i sagen fredag.