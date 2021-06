Fuglenes gps er stadig en gåde

Man må spørge sig selv, hvordan i alverden fugle finder vej.

Helt overordnet er der tre teorier. Nemlig at fuglene bruger synssansen, en magnetisk sans eller lugtesansen. Eller måske en kombination.

- Alle skoler vil sige, at de har svaret. Men når der kommer et studie ud, der peger på, at fugle navigerer efter magnetfelter, kommer der straks et andet ud, der viser, at fuglene godt kan finde vej uden magnetfelter.

- Så gåden er ikke løst endnu, fortæller Anders Tøttrup, vicemuseumschef på Statens Naturhistoriske Museum, til Videnskab.dk.

En af de sanser, fugle lader til at bruge, når de om efteråret lægger den nordlige halvkugle bag sig, er synssansen.

De fleste trækfugle flyver om natten, hvor man ellers skulle tro, at synet ikke var meget bevendt. Men studier har vist, at fuglene lader til at orientere sig efter stjernerne.

- Der er lavet studier, hvor forskere har manipuleret med stjernehimlen ved at sætte fugle ind i et lille planetarie. De viser, at fuglene flyver i en anden retning, hvis man flytter stjernerne, siger Anders Tøttrup.

Han tilføjer, at Nordstjernen er ene om at stå stille på nattehimlen, så det vil give mening, hvis fuglene kalibrerer deres retning netop efter den.

En anden del af synsteorien går på, at fugle bruger Solen som pejlemærke for at finde vej.

Anden forskning peger på, at fugle navigerer efter Jordens magnetfelt.

- Forskere har fundet noget magnetisk i fugle, som nogle mener, de navigerer efter. Der er dog ikke bevis for, at stoffet har noget med fugles navigation at gøre, fortæller Anders Tøttrup.

Hvis teorien skal undersøges ordentligt, kræver det, at man fjerner det magnetiske hos én fuglegruppe og sammenligner deres evne til at finde vej med en kontrolgruppe, man ikke har manipuleret med.

Men det er lettere sagt end gjort, for forskerne leder stadig efter det sted i fugles DNA, hvor det magnetiske sidder. Og når de ikke kan finde det, er det som bekendt svært at fjerne det.

Endelig er det uklart, hvor meget lugtesansen betyder under fugletræk.

- Der er helt klart havfugle, der bruger lugtesansen til at finde mad eller til at finde tilbage til deres unger. Men vi ved ikke, hvor stor en rolle lugte spiller for trækfugle.

- Der er lavet forsøg, hvor man har skåret lugtenerven hos sildemåger over, og herved får de store problemer med at finde vej, siger lektor Knud Andreas Jønsson fra Statens Naturhistoriske Museum.

Med andre ord er der ingen fældende beviser.

Meget tyder altså på, at fugle benytter sig af flere ledetråde i deres orientering. Én af ledetrådene er nok den primære, og andre kan komme med fuglenes erfaring.