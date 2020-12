Foreløbig er to fjerkræbrug ramt af den fugleinfluenza, der er bragt til Danmark af trækfugle fra de russiske stepper. Et professionelt brug ved Randers og et større hobbybrug ved Jelling.

Fugleinfluenzaen breder sig i naturen

To jyske fjerkræbesætninger i Randers og Jelling har konstateret smitte blandt sine dyr, mens en mistænkt farm i Slagelse heldigvis viste sig at være falsk alarm, siger veterinærchef i Fødevarestyrelsen Birgit Hendriksen.

Med nylige fund af to døde svaner på Bornholm og en død grågås ved Næstved har Fødevarestyrelsen nu registreret 79 vilde fugle, der er omkommet efter at være smittet med alvorlig fugleinfluenza.

