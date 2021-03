Fugleinfluenza smitter fasaner i Ringsted og fjerkæ på Bornholm

En mindre hobbybesætning af fjerkræ ved Åkirkeby på Bornholm er ramt af fugleinfluenza. Det samme er 550 fasaner i Kongsted, øst for Ringsted, oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse torsdag.

I et forsøg på at forhindre, at smitten breder sig yderligere, bliver begge besætninger aflivet.

Torsdagens fund betyder, at der siden november er konstateret fugleinfluenza i syv besætninger af fugle i Danmark. Ud af dem har fire hobbybesætninger været ramt.

I en radius på tre og ti kilometer om de ramte besætninger har Fødevarestyrelsen oprettet zoner med særlige restriktioner, oplyser styrelsen.

Blandt andet må der hverken sælges eller flyttes æg uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

I forvejen anbefaler styrelsen, at alle fugle i fangenskab bliver overdækket og holdt inde for at undgå spredningen af fugleinfluenza.