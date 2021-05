Fugleinfluenza er på retur: Høns må igen lukkes ud

Risikoen for fugleinfluenza er nu så lav, at hønseholdere fra lørdag igen må lukke hønsene ud i baghaven under åben himmel.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Gennem syv måneder har både hobbyfjerkræ og fjerkræ fra erhvervsbesætninger ellers været henvist til at gå inde og under tag.

Det har de været, for at undgå at dyrene bliver smittet med den ekstremt smitsomme fugleinfluenza af typen H5N8.

Sygdommen kan være dødelig for fjerkræ, men ikke for mennesker.

Influenzavirusset har hærget landet siden efteråret.

I alt 15 besætninger har været smittet, og flere end 150.000 høns, ænder, kalkuner og andet fjerkræ er blevet aflivet.

Det er de vilde fugle, der kan overføre sygdommen til hønseholdet i baghaven, de økologiske besætninger og frilandsbesætninger.

Men der er ikke set smitte i fjerkræbesætninger siden 21. april.

Desuden er forekomsten af døde vilde fugle med fugleinfluenza faldet til et lavt niveau, oplyser Fødevarestyrelsen.

Det var i begyndelsen af november, at Fødevarestyrelsen hævede trusselsniveauet for fugleinfluenza fra lav til høj.

Det førte til kravet om, at gæs, høns, ænder og kalkuner skulle være lukket inde og under tag.

Selv om hønsene nu igen må komme ud, og man igen må tage på fjerkræudstilling med dyrene, må man fortsat ikke fodre fjerkræ i det fri.

Det skyldes, at vilde fugle, der stadig kan bære smitten med sig, tiltrækkes af foderet.

Fødevarestyrelsen oplyser, at man overvåger situationen nøje og er klar til at hæve trusselsniveauet om nødvendigt.