Frygtede første coronatilfælde: Grønland går foreløbigt fri

Mandag meddelte formanden for Grønlands landsstyre, Siumut-formand Kim Kielsen, at tre danske statsborgere var sendt i karantæne på et hotel i den grønlandske by Kangerlussuaq.

De blev derfor testet for virusset ved ankomst i lufthavnen i Kangerlussuaq, og tirsdag har de fået prøverne tilbage, der er negative.

Det oplyser Epidemikommissionen, skriver det grønlandske medie KNR.

De tre passagerer er danske statsborgere, der bor i Grønland. Var nogen af dem blevet testet positive, ville det være det første tilfælde i Grønland.

Prøverne blev analyseret på Statens Serum Institut i København.

De tre personer blev indlogeret på hver sit værelse på Hotel Kangerlussuaq mandag eftermiddag.

- Vi jublede og var bare så glade. Jeg tænkte: "Yes". Nu kan vi komme hjem. Det er sgu ikke fedt at sidde i karantæne i et lukket værelse, siger en af personerne, Alexandra Pipaluk Hammeken, til KNR.

Epidemikommissionen forsøger at mane til ro, skriver KNR.

Bjørn Tegner Bay, der er politimester i Grønlands Politi, vurderer, at landet er meget langt fra at bruge et tiltag som lukning af landet, som eksempelvis Italien har gjort.

- Vi har ikke mulighed for at lukke landet - og vi er heller ikke der, hvor vi overvejer at lukke landet. Det er vigtigt, at samfundet ikke går i stå, og at økonomien ikke går i stå. Vi er ikke i nærheden af at overveje det, siger Bjørn Tegner Bay ifølge KNR.

Statsminister Mette Frederiksen vil ikke afvise en lukning af Danmark på et senere tidspunkt, sagde hun tirsdag på et pressemøde i Statsministeriet.

- Vi kommer ikke til at udelukke yderligere foranstaltninger, ej heller større forandringer af vores samfund, sagde hun.