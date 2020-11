Statsminister Mette Frederiksen (S) under et virtuelt pressemøde.

Frustreret minkavler vil se fremad efter statsminister-besøg

Det var et følelsesladet møde, der torsdag eftermiddag fandt sted på en minkfarm ved Jordrup vest for Kolding.

Her havde statsminister Mette Frederiksen (S) inviteret sig selv på en kop kaffe og en rundvisning hos minkavler Peter Hindbo.

Efter mødet, der varede godt en time, var det en følelsesmæssigt påvirket statsminister, der stillede sig op foran de brummende kølecontainere på gårdspladsen.

- Peter sagde, at jeg skulle give en undskyldning. Det kan jeg sagtens gøre. Der er grund til at undskylde for det forløb. Der er begået fejl, det skal man både kunne beklage og undskylde, sagde statsministeren.

Hun holdt dog fast i, at det var den rigtige beslutning at beordre alle mink aflivet af hensyn til folkesundheden.

Da ministerbilen var kørt, stod den 64-årige minkavler og hans 32-årige søn tilbage.

På kort tid er op mod 25.000 mink på gården blevet aflivet. Et generationsskifte var aftalt, så sønnen skulle overtage. Men med aflivningen af alle mink tegner fremtiden uvis.

Alligevel følte minkavleren en vis lettelse efter mødet med statsministeren.

- Jeg føler, at statsministeren har fået en bedre forståelse for vores erhverv.

- Vi fortalte vores livshistorie, om vores planer, der brast. Vi talte ikke så meget om, hvad der er sket. Vi gjorde selvfølgelig opmærksom på de ting, vi er utilfredse med. Men hvem der er skyld i hvad, gik vi ikke så meget ind i. Nu handler det om at se fremad, sagde den nu forhenværende minkavler efter mødet.

Peter Hindbo købte gården tilbage i 1985, og besætningen blev gradvist udvidet.

Nu hvor minkburene er tomme, håber avleren på en god aftale på Christiansborg om erstatning til erhvervet.

- Jeg venter på, at der kommer en aftale. Det er det, det drejer sig om nu for os. For vi ved jo ikke, om vi er købt eller solgt, sagde han.

Statsministeren sagde på det improviserede pressemøde, at der arbejdes på højtryk på at lande en aftale.

- Forhandlingerne trækker ud, og det er ikke kun på grund af politik. Men også fordi vi prøver at finde en løsning, der er holdbar. Det er et svært arbejde. Det tager tid at afklare, sagde Mette Frederiksen.

Hun tilføjede, at hun er bevidst om, at nogle avlere kan komme i klemme, fordi situationen er uafklaret.

- Der er nogle avlere, der kan have penge i klemme på den korte bane. Det må vi se, om vi kan løse, sagde statsministeren.

/ritzau/