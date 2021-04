Frontpersonale vil have hurtig løsning på AstraZeneca-stop

Sundhedsstyrelsens melding onsdag, om at man vil stoppe brugen af den omstridte AstraZeneca-vaccine, har fået to foreninger til at komme med en skarp opfordring:

Læger, sygeplejersker og sosu-assistenter - det sundhedsfaglige personale er dem, der har fået flest stik med vaccinen fra AstraZeneca.

Lægeforeningen og Fagforbundet FOA ønsker, at sundhedsmyndighederne kommer med svar på, hvad der skal ske både med dem, der har fået et stik, og som fortsat venter på det sidste, før de er fuldt vaccineret, og med dem, der slet ingen vaccine har fået, men som står i frontlinjen og passer patienter hver dag.

- Der er stadig sundhedspersoner, som er en del af gruppe fire, som ikke har fået deres vaccination endnu. Både læger og andre, som har været syge med covid, og dem der arbejder med covid patienter og kan risikere at smitte videre, siger formand for lægeforeningen Camilla Noelle Rathcke.

Hun understreger, at de skal have et vaccinationstilbud hurtigst muligt, og at de ikke skal være en del af aldersvaccinationerne, som rulles ud i almenbefolkningen.

- Om de skal tilbydes en helt ny vaccination, om de er tilstrækkeligt dækkede med det stik, de har fået, det regner jeg med, at Sundhedsstyrelsen meget snart får afklaret, siger hun.

Formand for fagforbundet FOA Mona Striib ønsker også, at myndighederne hurtigst muligt kommer med svar.

- Det er kritisk, fordi blandt vores personale på arbejdspladserne er mange, som har fået første stik, og hvis der pludselig er smitte igen på plejecentre kommer der lynhurtigt personalemangel, hvis ikke vi sikrer, at personalet er vaccineret, siger hun.

Hun understreger ligesom Lægeforeningen vigtigheden af, at sundhedspersonalet ikke kommer bagest i køen.

- Det vil vi spørge ind til de kommende dage. Det kan godt bekymre mig, siger hun.