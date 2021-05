- Vi skal fastholde, at det (AstraZeneca- og Johnson

Frivillig vaccineordning er snart på plads

Er man klar på et stik eller to med en coronavaccine fra Johnson & Johnson eller AstraZeneca, som er taget ud af det officielle danske vaccinationsprogram, kan det måske snart blive tid til at smøge ærmet op.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har mandag sendt en bekendtgørelse om en ordning for frivillig vaccination med vacciner uden for programmet i høring. Det oplyste Heunicke på et pressemøde mandag.