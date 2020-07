Da en 68-årig fritidsfisker torsdag ikke vendte hjem som aftalt, blev en eftersøgning sat i gang i farvandet omkring Rørvig i Odsherred. En af Forsvarets redningshelikoptere fandt ham i Nyrup Bugt og fløj ham til Rigshospitalet. Her blev han sidst på eftermiddagen erklæret død.

Fritidsfisker mister livet i drukneulykke ved Odsherred

68-årig mand er død, efter at han under en fisketur faldt over bord fra sin båd. De pårørende er underrettet.