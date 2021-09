Flere tiltag skal sikre, at flere vaccineres. Blandt andet har man kunnet blive vaccineret i Bilka, som det ses her. Nu bliver det også muligt selv at vælge, hvilken vaccine man vil have. (Arkivfoto)

Frit valg skal sikre flere coronavaccinationer

Skal man have første vaccinestik, får man nu mulighed for selv at vælge, hvilken vaccine det skal være med.

Fremover kan borgere, der skal have første stik med en coronavaccine, selv vælge, hvilken vaccine det skal være med.

Det skal bidrage til at sikre, at flere personer lader sig vaccinere. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at nogle borgere har fravalgt vaccination, fordi de gerne selv vil bestemme, hvilken vaccine de skal have.

- Derfor har vi nu gjort det til en mulighed, at de selv kan vælge mellem de to vacciner, fortæller enhedschef Bolette Søborg i meddelelsen.

Sundhedsmyndighederne har et mål om, at 90 procent af alle, der har fået tilbuddet om at blive vaccineret, har fået første vaccinestik inden 1. oktober.

Det er dog gået trægt med at få flere til at blive vaccineret den seneste tid, og der er derfor sat flere initiativer i gang.

Blandt andet har det været muligt at blive vaccineret i Bilka og til en koncert i Parken med bandet The Minds of 99.

Aktuelt har 86,3 procent af de inviterede danskere fået første vaccinestik. Det svarer til cirka 4,4 millioner danskere.

Yderligere omkring 190.000 personer skal altså påbegynde vaccination, før målet nås. Med den nuværende hastighed - der har siden onsdag været 1630 påbegyndt vaccinerede - nås målet altså ikke.

Men nu sættes der yderligere ind med muligheden for selv at vælge, hvilken vaccine man ønsker, så målet kan nås.

Det er blevet testet flere steder, hvor der har været pop-up-vaccinationssteder. Her har tilbagemeldingen været overvejende positiv, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Borgere kan vælge mellem vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna. De anses begge som "ligeværdige, sikre og yderst effektive," oplyses det.

Tilbuddet gælder kun for personer, der skal have første stik. Skal man have et tredje, skal det være med den samme som ved de forrige stik.