Fristaden holder stand 50 år efter fødslen

I dag er debatten om Christianias eksistens forstummet. Der er institutioner til børnene, beboerne betaler elregning og husleje, der er gang i restauranterne, og turister strømmer til.

Eller, som der står på den officielle hjemmeside: Christiania - eller bare Staden - er ved 50-års fødselsdagen søndag gået fra at være en ustyrlig rebel til et ansvarligt anarki.

Jovist, fristaden splitter stadig danskerne. Men flest ser gerne, at den bevares. Det mener 52 procent i en ny måling fra Voxmeter.

Omvendt siger 31 procent nej - resten tager ikke stilling.

Ifølge forfatter og historiker René Karpantschof, der i mange år har beskæftiget sig med autonome bevægelser og venstrefløjen, har diskussionen om Christiania fundamentalt ændret karakter.

Der er de negative historier. Blandt andet en voldsom skududveksling i 2016 og et drab på en 22-årig tidligere i år på Christianias område og et stadigt bestående og omfattende hashmarked.

Men det er ikke længere et emne, om Christiania skal helt væk.

- Christianias eksistens er ikke på spil på den måde. Der har været sager med drab og så videre, og det har nok trukket ned (i målingen, red.). Men trods alt har Christiania for længst etableret sig som noget, et flertal af danskerne vil bevare.

Eller som Ole Lykke Andersen, en af talsmændene for Christiania, siger:

- Vi er blevet en del af civilisationen.

Den afgørende forskel rent juridisk er, at det i dag er Fonden Fristaden Christiania, der ejer og lejer fristaden af staten. Christiania er som område i dag underlagt de samme regler som det omkringliggende samfund.

Et andet aspekt er en større kulturel og social accept af, at Christiania findes.

- I dag handler det om, hvordan området fungerer, hvilket ansvar de har for kriminalitet og hashhandel. Det er ikke så meget om selve eksistensen, siger René Karpantschof.

Søren Flinch Midtgaard, lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, har beskæftiget sig med Christiania, og han er enig.

- Hvis vi forestiller os helt fysisk, at man skulle ændre det og overtage området eller bygge nyt, ville det jo indebære, at man skulle jage nogle folk væk. Der tror jeg bare, vi er for pragmatiske.

- Danskerne ville sikkert heller ikke støtte det, når det kom til stykket. Så jeg tror, det er noget, der har etableret sig som en form for rettighed. Men også stadig noget, mange danskere forbinder med noget positivt, selv om der er de her dårlige historier, siger han.

René Karpantschof forudser dog, at noget af Christianias "kant" kan forsvinde i fremtiden.

- Det, Christiania i virkeligheden er for mange, er et slags oplevelsessted. Det er et rekreativt område, især i sommerhalvåret, hvor mange hænger ud nede ved søen og forskellige steder.

- Jeg tror stadig, det vil have et præg af at være et alternativ til de mest strømlinede kommercielle samfund. Men medmindre kant end dengang, hvor man var i en egentlig eksistenskamp, siger René Karpantschof.

Ole Lykke Andersen går faktisk så langt som til at sige, at det "ansvarlige anarki" måske næsten har fået for trange kår, når man kigger på den anarkistiske del.

- Nu er vi jo ansvarlige for utrolig mange regler, som tidligere ikke har været så vigtige, men som pludselig er vældig vigtige, siger han og nævner, at Christiania i dag skal igennem "syv instanser" i det offentlige, hvis de eksempelvis vil rive noget ned og bygge om.