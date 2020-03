Frist for at søge kvote 2-pladser bliver udsat i en uge

Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening holder pressemøde om situationen for landets daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner og socialt udsatte i forbindelse med coronavirus.

Den "ekstraordinære situation" betyder, at fristen for søge videregående uddannelse via kvote 2 udsættes.