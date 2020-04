Frisørerne åbner: Hjemmeside til tidsbestilling er brudt sammen

Mandag kan man igen komme til frisøren og få farvet eller klippet håret, der for mange nok er blevet lidt længere end normalt.

Men det kan være en udfordring at få bestilt en tid som normalt, da hjemmesiden bestilling.nu, der bruges til at booke tid hos frisører, fredag morgen er brudt sammen.

Siden er ifølge Ekstra Bladet landets største bookingsystem for frisører.

Det er uvist, hvad årsagen til nedbruddet er. Det er slet ikke muligt at tilgå hjemmesiden.

Årsagen kan være, at ekstraordinært mange forsøger at komme ind på hjemmesiden for at bestille en tid.

Udsigten til at blive klippet er nemlig blevet til at overskue, da partierne i Folketinget natten til fredag indgik en aftale, der blandt andet giver frisører lov til at åbne igen efter flere ugers nedlukning.