Frikirkepræst vil frifindes for anklager om sexovergreb

En tidligere frikirkepræst, der er tiltalt for seksuelle overgreb mod otte unge fra en menighed i Silkeborg, nægter sig skyldig i alle anklager.

Den 30-årige mand er tiltalt for en lang række krænkelser mod unge fra menigheden.

Han skal blandt andet have haft anal- og oralsex med flere af dem, ligesom han eksempelvis skal have formået en dreng til at drikke sæd og stukket en hårbørste op i en piges skede.

Den tiltalte virker rolig og fattet i retten, da anklager Mette Møller læser de mange anklager op.

Da afhøringen begynder, fortæller han, at hans far var præst i menigheden.

Han fattede interesse for sagen og så et stort potentiale i at udvide frikirken med en særlig ungdomsafdeling.

- Jeg var dygtig til at promovere kirken og dygtig til at prædike. De unge så op til mig, siger den 30-årige, der virker afslappet og iført T-shirt og jeans.

Han fortæller, at der var en festkultur, hvor man blandede det kirkelige med det fornøjelige.

- Vi lavede en god fest. Vi havde laserlys, musik og lysshow. Der var fed fest i pinsekirken, siger han.

Anklageren har ikke afhørt ham om selve de seksuelle krænkelser, som manden som nævnt nægter sig skyldig i.

Den tiltalte erkender, at han på et tidspunkt opfordrede unge fra menigheden til at drikke bræk.

Det var under en lejr, hvor de konkurrerede om, hvem der kunne drikke mest kakaomælk og spise mest sukker.

Det endte med, at en pige brækkede sig, hvorefter præsten kom med kommentaren: Den, der drikker det her bræk, vinder.

- Det var en dum kommentar, som jeg tager ansvaret for, siger han.

Hvis retten finder ham skyldig i anklagerne, risikerer han fængsel og udvisning af landet.

Han er ikke længere dansk statsborger, efter at han har opholdt sig en årrække i USA.