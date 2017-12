Frikendt i historisk narkosag: Mænd får nej til erstatning

På det tidspunkt havde mændene siddet fængslet i knap halvandet år, og det vil de have erstatning for. Kravet lyder sammenlagt på cirka 3,5 millioner kroner, oplyser Anklagemyndigheden.

Men hos anklagemyndigheden er svaret nej. Mændene, der kommer fra Holland og Belgien, får ikke en rød øre. De har nemlig selv været skyld i, at de har været under mistanke i så lang tid.

- I afgørelsen er der henvist til deres opførsel på havnen i Fredericia og til, hvordan de har kørt rundt i området. Og der er henvist til, at de ikke har udtalt sig under sagen, siger Mette Grith Stage, der er advokat for en af mændene.

Afslaget har fået hende og de seks andre mænds advokater til at indbringe sagen for Retten i Kolding.

En tidlig morgen i juli 2015 snusede en gruppe mænd rundt på havnen i Fredericia og kiggede ud over stakkevis af containere.

Det var én bestemt container, de spejdede efter. UESU2292595 var den, de ville have fat i.

Containeren indeholdt blandt andet gods 310 kilo kokain i sække. Den var kommet fra Antwerpen, og forinden var den blevet afskibet fra en havn i Brasilien.

I to hold kom i alt syv mænd kørende fra Belgien og Holland. De tiltales for at ville tage kontrol over kokainen i Fredericia. Og for derefter at ville bringe de mange kilo ud af Danmark igen.

Men det mislykkedes, og containeren endte i stedet hos firmaet Holger Christiansen A/S i Esbjerg. Her slog ansatte alarm, hvorefter politiet fik fat i stoffet.

Anklagemyndigheden mente, at de syv mænd havde til opgave at få fat i kokainen. De var ikke bagmænd, men håndlangere nederst i hierarkiet, lød det. Kravet var fængsel i 10-14 år.

Men retten vurderede altså, at anklagemyndigheden ikke kunne føre bevis for sine teorier.

Retten i Kolding behandler erstatningssagen til august.