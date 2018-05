Frikendt for menneskesmugling vil stadig hjælpe flygtninge

- Jeg er lidt i chok. Det har været en rigtigt hård omgang, siger danskeren, der arbejder for organisationen Team Humanity, og nu vil fortsætte med sit humanitære arbejde.

Det er en yderst overvældet Salam Aldeen, som mandag tager telefonen, efter at han er blevet frikendt for menneskesmugling ved en græsk domstol.

- Nu har vi vist, at det ikke er en kriminel handling. Det er et stærkt signal, for det er ikke kun os, som lider. Der er også andre, som er blevet sigtet, siger han.

I 2015 var han med til at stifte Team Humanity, som har hjulpet bådflygtninge, der har været ved at kæntre på rejsen over havet fra Tyrkiet til Grækenland.

En januarnat i 2016 blev han sammen med danske Mohammed El-Abbassi anholdt og anklaget for menneskesmugling.

Mandag afgjorde en domstol på Lesbos, at de to danskere og tre spanske brandmænd skulle frifindes i sagen.

Anholdelsen skete, da de sejlede ud for at hjælpe en båd med flygtninge, som de havde fået nys om var ved at kæntre, har Mohammed El-Abbassi tidligere fortalt.

Bagefter blev de anholdt og fængslet i nogle dage, før de blev løsladt mod kaution. Dog måtte Salam Aldeen ikke forlade Grækenland, og i et år og otte måneder sad han derfor fast i landet.

- Jeg har mistet alt, hvad jeg havde, og jeg ejede. Jeg mistede alt, men jeg mistede ikke min menneskelighed, siger han.

Under tiden i Grækenland har han fortsat med at lave humanitært arbejde for Team Humanity, fortæller han. Og det vil han også fortsætte med nu.

- Vi laver nogle projekter og fortsætter vores arbejde, men vi ved bare ikke, hvor det bliver endnu, siger han og fortsætter:

- Det kan være, at vi gør det ved Afrikas kyst og i Libyen. Men en ting er sikkert. Vi fortsætter det humanitære arbejde. Det fortsætter resten af mit liv.

Mandagens dom har fået stor international opmærksomhed, og ifølge nyhedsbureauet AFP fik de tiltalte massiv opbakning fra sympatisører foran retten.