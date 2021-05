Frihedstanker skal få LA ud af mandatdvale

Under temaet "Vi skal videre" slog Alex Vanopslagh en stærk og liberal tone an. Der er autoritære tendenser, og statsminister Mette Frederiksen (S) har brugt corona til udvide staten, var meldingen.

Derfor er der brug for Liberal Alliance.

Før Vanopslagh slog de højstemte toner an, åbnede landsmødet dog med en video af fanebærende socialister, mens "Internationale" bragede ud over højtalerne. For at blive afbrudt af en langtrukken pruttelyd, inden Liberal Alliances logo erstattede billedet.

- Vi vil videre. Væk fra det ekstreme forsigtighedsprincip. Videre mod friheden og det ansvar, der følger med friheden, slog Alex Vanopslagh an og fortsatte:

- Den frihed, vi søger, er friheden til at disponere selv, til at tage et ansvar, til at lære af sine fejl. Og til at vokse som menneske.

Alex Vanopslaghs fremadskuende tale ændrer ikke på, at Liberal Alliance fortsat er et hårdt ramt parti.

Meningsmålingerne rykker sig ikke, og i efterdønningerne oven på valget forlod flere bærende kræfter i organisationen partiet. Ikke mindst tidligere landsformand Leif Mikkelsen, der i starten af 2020 gik i vrede.

Organisatorisk næstformand Helle Von Wildenrath Løvgreen understregede i sin beretning fra hovedbestyrelsen, at "det ikke har været fryd og gammen" og at "vi har lavet fejl". Beretningen blev mødt med så kort en klapsalve, at ordstyreren måtte bede om en til.

Alex Vanopslagh selv siger, at partiet er godt på vej til at komme sig over krisen, efter at ministerposterne i VLAK-regeringen sled det helt ned til sokkeholderne.

- Alle ved, at det tager tid at lave en turn-around. Men jeg er nok også selv overrasket.

- Da jeg kom til, troede jeg nok, at vores dårlige troværdighed skyldtes den tidligere ledelse. Og at nu kom jeg til, og så ville troværdigheden være i top. Sådan har vælgerne ikke set det, siger han.

Svaret på, hvordan Liberal Alliance kommer videre, er for Alex Vanopslagh et fortsat fokus på at holde den liberale fane højt. Fokusere på friheden og være en antitese til særligt Socialdemokratiets syn på, at staten skal spille en større rolle.

- Vi skal tilbyde danskerne et liberalt alternativt til Mette Frederiksens og et liberalt korrektiv i blå blok. At kæmpe for frihed til at tage ansvar, frihed i det offentlige og fra dårlige og formynderiske beslutninger, siger Alex Vanopslagh.

Dermed er opskriften ud af meningsmålingernes dødvande ifølge Vanopslagh at fortsætte på den kurs, der er lagt.

- Vi kan snakkes ved om to år. Ligger vi stadig nede omkring spærregrænsen ved et valg, så har jeg jo taget fejl.

- Men man skal huske på, at den nye superstar i blå blok, Søren Pape Poulsen, tog det næsten seks år at vende udviklingen. Det tager tid. Men jeg er en tålmodig og ung mand.