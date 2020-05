Frihedsmuseet tænder 75 lys for at mindes befrielsen

Den 5. maj - på 75-års dagen for Danmarks befrielse - skulle Frihedsmuseet have slået dørene op for første gang, siden det brændte i 2013.

- Det er selvfølgelig meget ærgerligt og også lidt tragisk. For 75-året for befrielsen er en meget vigtig begivenhed, og vi havde virkelig håbet på at kunne åbne i den forbindelse, siger Rane Willerslev, der er direktør for Nationalmuseet, som står bag Frihedsmuseet.

- Men ligesom under besættelsen, hvor vi blev ramt af noget ude fra, der ændrede vores samfund, så er vi nu ramt af en anden krise, coronakrisen, der gør, at det ikke er muligt at åbne lige nu.

Arrangementer, der skulle markere 75-året, er på grund af coronakrisen aflyst på stribe. Men befrielsen vil alligevel blive mindet flere steder.

Frihedsmuseet vil 4. maj om aftenen tænde 75 lys i vinduerne - dog kunstige lys for ikke at risikere en ny brand - og dele en video af det online.

På Facebook har museet oprettet en begivenhed, hvor folk opfordres til også at tænde et lys klokken 20.36, hvor frihedsbudskabet lød i radioen i 1945.

Flere end 10.000 personer har tilkendegivet, at de enten deltager eller er interesserede i begivenheden.

Folketinget vil ligeledes markere dagen ved at sætte lys i vinduerne på Christiansborg Slot mandag aften.

Og 5. maj vil biskopper lade kirkeklokkerne ringe om morgenen, ligesom det var tilfældet i 1945.

Ifølge Rane Willerslev er det at minde befrielsen ikke blevet mindre vigtigt, selv om vi nu skriver 2020 i kalenderen.

- Det minder os om, at demokratiet ikke er noget, der falder ned fra himlen. Det er noget, der er blevet skabt, og som man til tider er nødt til at kæmpe for. Frihedskæmperne tog det ultimative valg og gik til væbnet modstand for demokratiets idealer, siger han.

- Mange af os føler, at vi lever i en usikker tid. Derfor er det vigtigt at vide, hvad vores værdigrundlag kommer af, og det er vigtigt at forstå, hvordan vi kan bruge det værdigrundlag til at møde de udfordringer, der kommer.

Rane Willerslev kan endnu ikke sætte en dato for, hvornår Frihedsmuseet vil åbne, da ingen ved hvordan coronakrisen udvikler sig.

Men han oplyser, at der arbejdes på at finde en anden dato, der også har en symbolsk og historisk forbindelse til frihedskampen.