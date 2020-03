Frigørelse af grandprixsange får blandet modtagelse

Showet sendes på DR, der pludselig har fået travlt med at omdanne en stor publikumsproduktion til alene at være en stor tv-produktion.

For på grund af frygten for coronavirus afvikles det store show uden publikum i Royal Arena i København.

Men seerne har allerede kunnet høre sangene, for som noget helt nyt har DR i år frigivet dem alle på forhånd.

Den sidste måned har man således kunnet tænde for sangene på Spotify eller høre dem i radioen. Men der er stor forskel på, hvor mange afspilninger hver sang har fået.

At gøre sangene tilgængelige på forhånd er ifølge Gustav Lützhøft, redaktionschef hos DR, sket for at "synliggøre musikelementet".

- Det gør, at man som tilskuer får mulighed for at lære musikken at kende, og at man ikke i lige så høj grad har en fordel, fordi man eksempelvis har et super flot sceneshow eller gode dansetrin.

Tiltaget bliver positivt modtaget hos grandprixkendere.

Men det fjerner også en lille smule af magien, lyder det.

Den nuværende formand for de danske grandprixfans, Hanne Bjørn-Klausen, er overordnet set glad for fornyelsen.

- Men der forsvinder selvfølgelig noget af det, jeg kan huske fra 1980'erne. Det med, at det bare var spændende, at man skulle sætte sig ned og høre sangene. Men verden forandrer sig, og jeg tror, det er den rigtige vej.

Ifølge Johann Sørensen, der er fast seer og tidligere formand for den danske melodigrandprix-fanklub, følger tiltaget et mønster fra andre lande.

- Det giver folk en mulighed for at blive fortrolige med sangene og lære dem at kende.

Men særligt for dem, der er blevet eksponeret meget på radiokanalerne, kan det give en fordel i kendskabet.

- Der vil selvfølgelig være nogle lyttere derhjemme, som tænker, at den sang har de hørt i radioen, siger Johann Sørensen.

Gustav Lützhøft understreger, at alle sange er blevet behandlet ens.

- Vi har sikret, at alle sangene har fået et lige stort tryk fra DMGP's (Dansk Melodi Grand Prix, red.) side.

- Men det er klart, at i og med at vi sætter sangene fri i det offentlige rum, er der måske sange, som er blevet omtalt mere i nogle medier, eller hvad det måtte være.

- Det er en del af konkurrenceelementet, siger han.

Lørdagens show afholdes uden tilskuere på grund af myndighedernes anbefaling om at aflyse alle begivenheder med flere end 1000 tilskuere.