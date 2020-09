Fremtidsfond skal understøtte op til 27.500 grønne job

Regeringen håber, at Danmarks Grønne Fremtidsfond kan generere finansiering for trecifret milliardbeløb.

Regeringen præsenterer mandag rammerne for at etablere Danmarks Grønne Fremtidsfond, der får en samlet kapacitet på 25 milliarder kroner.

Sammen med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet blev regeringen i december sidste år enige om finansloven for i år, hvor fremtidsfonden indgik.

- Med Danmarks Grønne Fremtidsfond på 25 milliarder kroner kan vi give et rygstød til danske grønne løsninger, som kan gøre gavn både herhjemme og i resten af verden, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse.

- Danmark og danske virksomheder har i mange år gået forrest med udviklingen af grøn teknologi, og Fremtidsfonden vil bidrage til, at vi kan fastholde vores grønne førerposition og skubbe samfundet i en mere bæredygtig retning.

- Samtidig kan vi understøtte tusindvis af grønne job i en tid, hvor regeringen har fokus på den økonomiske genopretning af vores samfund, siger han.

Ud fra erfaringer med tidligere investeringsprojekter forventer regeringen, at fremtidsfonden kan generere privat finansiering for op til 85 milliarder kroner.

Således at fonden samlet kan komme til at bidrage med op til 110 milliarder kroner til at finansiere grønne virksomheder og projekter.

Det vurderes, at fonden kan komme til at understøtte 27.500 grønne job, fremgår det af pressemeddelelsen.

Det er langt fra alle pengene, der skal hives op af statskassen.

Ifølge finanslovsaftalen for i år skal der kun afsættes 76 millioner kroner i 2020, 170 millioner i 2021 og 264 millioner fra 2022 og frem.

Ud af den samlede ramme på 25 milliarder kroner bliver Eksportkredit Fonden (EKF) styrket med 14 milliarder kroner.

Vækstfonden styrkes med fire milliarder kroner, Danmarks Grønne Investeringsfond (DGIF) med seks milliarder kroner, mens Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) bliver styrket med én milliard kroner.