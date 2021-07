Fremtidens vilde vejr kræver bedre udstyr

For selv om der formentlig ikke er risiko for lige så voldsomme oversvømmelser i Danmark, vil der i fremtiden komme store mængder vand.

Og derfor bør vi være parate og have bedre udstyr til at håndtere sådanne situationer.

Det siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef ved Danske Beredskaber, der er en sammenslutning af de kommunale beredskabsenheder.

- Der er forhåbentlig ikke risiko for, at vi får vand i helt så store og forfærdelige mængder, som de har fået i Tyskland.

- Men vi kan sagtens få rigtig meget vand, som på de forkerte steder kan betyde store ulykker og være til stor fare for liv og værdier, siger han.

Danmark kommer ikke til at se helt så voldsomme oversvømmelser som i Tyskland og Belgien på grund af det danske landskab.

Det siger Dan Nilsvall, meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Men der vil komme voldsomt vejr på grund af klimaforandringerne.

- Vi vil nok ikke opleve så voldsomme effekter, selv om sandsynligheden for skybrud øges, i takt med at vi får en varmere atmosfære. Landskabet her i Danmark ser meget anderledes ud end i andre dele af Europa, siger han.

Visse dele af Danmark vil være særligt udsat, hvis der kommer store mængder regn, siger Dan Nilsvall.

- I tætbebyggede områder kan vandet samle sig, og der kan komme så meget vand, at man ikke kan få det transporteret væk.

- Storbyer er nok mere udsatte end andre områder ude på landet. Men Vejle-området og nogle steder i Himmerland kan også risikere den slags oplevelser, fordi der er mere kuperet i forhold til andre dele af Danmark, siger han.

Danmark har tidligere mærket det voldsomme vejr.

Blandt andet 2. juli 2011 blev Danmark ramt af et skybrud af historiske dimensioner.

Med forventningen om flere voldsomme skybrud mener Danske Beredskaber, at der skal flere ressourcer til, så Danmark er bedre forberedt.

Det kan både være ekstra penge til udstyr og øvelser.

Både Socialdemokratiet, Enhedslisten og De Radikale er klar til at se på flere ressourcer til beredskabet.

Det er bedst at være på forkant, lyder det fra Kristian Heegaard, fungerende politisk ordfører for De Radikale.

- Corona har netop lært os, hvor vigtigt det er at have det rette udstyr og beredskab. Her blev vi jo taget lidt på sengen og havde ikke værnemidler nok.

- Så hvis man kan være bedre forberedt på det vilde vejr i fremtiden, så er det godt at gøre noget allerede nu, siger han.

Det var kraftige skybrud, der onsdag ramte det vestlige Tyskland og Belgien.

Skybruddene har senere forårsaget oversvømmelser, der har ødelagt veje, ejendomme, tvunget folk til at evakuere deres hjem og kostet menneskeliv.

Ud over mindst 184 døde er hundredvis blevet kvæstet, og mange er stadig savnet efter oversvømmelserne.

Oversvømmelserne er særligt gået ud over de tyske delstater Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen.

Tysklands kansler, Angela Merkel, har i forbindelse med et besøg i et af de ramte områder erklæret, at Tyskland skal blive bedre til at håndtere klimaforandringerne.