Fremskreden alder kan redde tiltalt fusker for års fængsel

Det mener forsvareren til 69-årige S, der er tiltalt for - som ansat ved Skat sammen med en ven - at have snydt for cirka 37 millioner kroner.

Anklagemyndigheden kræver, at S idømmes fængsel i mindst seks år, men det er alt for højt, mener forsvarsadvokat Lars Henriksen.

Ved Retten i Glostrup blev han idømt seks års fængsel.

- Man må notere sig min klients fremskredne alder.

- Hvis man dømmer i denne sag, skal straffen nedsættes, for en straf på seks år er slet ikke rimelig, siger han.

Lars Henriksen mener, at hans klient skal frifindes. Hvis ikke det sker, kan en dom på fire års fængsel komme på tale. Her kræver han dog, at kun seks måneder gøres ubetinget.

69-årige S anklages desuden for at være korrupt, idet han fik to millioner kroner i bestikkelse, da han hjalp med bedrageri med refusion af udbytteskat.

Vennen, 47-årige T, der er udvandret til USA, fik 37,4 millioner kroner på falsk grundlag.

Han blev idømt fem års fængsel ved Retten i Glostrup. Hans forsvarer, advokat Martin Bekker Henrichsen, kræver, at T maksimalt bliver straffet med fængsel i tre og halvt år, lyder det tirsdag i Østre Landsret.

Bedrageriet kunne lade sig gøre, fordi der ikke var nogen intern kontrol i Skat. Den 69-årige havde en helt central stilling i det kontor, hvor ansøgningerne om refusion af udbytteskat blev behandlet.

Sagen begyndte at rulle i 2016, da 69-årige S fik ransaget sin bolig i Helsingborg af svensk politi.

Her fandt man bilag fra Skat, der viste, at der var blevet udbetalt 37,4 millioner kroner i refusion af udbytteskat til et udenlandsk selskab ni år tidligere.

De 37,4 millioner kroner blev ekspederet videre til den lille caribiske østat Dominica. Dominica har ikke en aftale om dobbeltbeskatning med Danmark, og derfor skulle refusionen aldrig været sket.

Der ventes dom onsdag. Da har begge mænd siddet varetægtsfængslet i et år.

I alt er staten blevet bedraget for mere end 12 milliarder kroner i sager om snyd med refusion af udbytteskat, mener myndighederne.

Også i den store sag har Bagmandspolitiet rejst sigtelse mod S.