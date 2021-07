Fremrykket vaccineplan kan få stor betydning

Danmark har aftalt med Rumænien at købe 1,1 million vaccinedoser fra Pfizer/BioNTech, og det får betydning for vaccinekalenderen.

Det er to uger tidligere end ventet.

Millioner af danskere har allerede påbegyndt vaccination. Også mange unge er blevet tilbudt stik, men alligevel kan de ekstra doser fra Rumænien og den fremrykkede vaccineplan få stor betydning.

Det mener Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme og lektor i global sundhed ved Aarhus Universitet.

Det betyder blandt andet, at personer i alderen 30-34 år bliver inviteret til vaccination i denne eller næste uge.

Og med en Delta-variant på fremmarch, hvor der skal isoleres helt ud i tredje led, kan det gavne.

- Så kan det godt være, der bliver lukket nogle institutioner, der kan holde forældre hjemme fra arbejde. Men de bliver i hvert fald i mindre omfang ramt. Det tænker jeg umiddelbart, er en positiv effekt.

Desuden har Sundhedsstyrelsen besluttet, at børn i alderen 12-15 år skal vaccineres. Den proces starter, så snart alle andre målgrupper er inviteret, oplyser styrelsen.

Det sker om cirka to uger.

- Der kommer rigtig mange vacciner til Danmark i den kommende tid. Det gør, at vi nu kan fremrykke vaccination af de 30-34-årige.

- Vi kan nu ane afslutningen på massevaccination af de første ti målgrupper, og det er en af de helt store milepæle, der nærmer sig.

- Vi har jo tilføjet en målgruppe 11, nemlig de 12-15-årige, og dem forventer vi at begynde at invitere om cirka to uger, siger vicedirektør Helene Probst i en pressemeddelelse.

Generelt gør flere vaccinationer, at vi står bedre rustet mod Delta-varianten, siger Wejse.

Men også et andet perspektiv gør sig gældende ved fremrykningen af vaccineplanen og indkøbet af de mange vaccinedoser.

For nogle særligt sårbare, der ikke har reageret helt som håbet på de to første stik med en vaccine, kan det nemlig blive aktuelt at give en tredje dosis, siger Wejse.

- Det er ikke en anbefaling lige nu, men der er lige kommet nogle data på det. Ved nogle af de patienter, der ikke har responderet på de to doser, kan man påvise et antistofniveau med en tredje dosis.

- Og ved nogle af dem, der har reageret på de to doser, kan man komme op i et højere antistofniveau med en tredje dosis.

- Det kan jeg forestille mig, bliver aktuelt som en anbefaling. Men det er det ikke nu, siger Christian Wejse.

På den baggrund vil Christian Wejse også opfordre til, at regeringen bliver ved med at afsøge mulighederne for at forhandle sig frem til flere doser.

- Det synes jeg, er oplagt. Det handler om at få så mange vaccinerede så hurtigt som muligt og få alle fuldt vaccineret.

- Og så tror jeg også, at der forud for næste vintersæson vil være et behov for at revaccinere, siger han.

Danmark benytter sig af vacciner fra Pfizer/BioNTech og Moderna i det officielle vaccinationsprogram.

Det er også muligt at tilvælge en vaccine, der er fravalgt i det officielle program. Det drejer sig om vacciner fra Johnson & Johnson og AstraZeneca.