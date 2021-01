Statsminister Mette Frederiksen (S) flankeret af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på pressemøde, hvor coronarestriktioner er blevet skærpet.

Artiklen: Fremover skal vi igen holde to meters afstand til hinanden

Fremover skal vi igen holde to meters afstand til hinanden

Nu skal der holdes to meters afstand til andre både i supermarkeder og andre steder i det offentlige rum.

Sundhedsmyndighederne ændrer anbefalinger om afstandskravet, som hæves fra en meter til to meter.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag.

- Vi skal igen holde to meters afstand mellem hinanden. Det gælder i dagligvarebutikkerne, når vi køber dagligvarer, men også i det offentlige rum, når vi møder hinanden på stien i skoven, siger hun.

Skærpelsen af afstandskravet gælder, sammen med de øvrige restriktioner, foreløbigt frem til 17. januar.

Under den første coronanedlukning i foråret var afstandskravet to meter, men blev under genåbningen i maj sænket til en meter.

Dengang lød det i en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen, at dette "i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt".

De yderligere restriktioner kommer på grund af spredningen af en britisk coronamutation i Danmark.

Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut (SSI), forklarer på pressemødet, at det tyder på, at den britiske variant er mere smitsom, fordi der er en højere koncentration af virus i kroppen.

Det betyder, at der er mere virus i eksempelvis spyt og slim, og at en smittet derved muligvis kan smitte på længere afstand. Derfor hæves afstandskravet til to meter.

Dermed skal danskerne holde mere afstand til hinanden, end det Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler. Den anbefaler, at man holder mindst en meters afstand til andre for at forebygge coronasmitte.

På pressemødet tirsdag bliver blandt andet forsamlingsloftet sænket fra ti til fem, og danskerne opfordres til ikke at mødes med personer uden for deres husstand og aflyse aftaler, hvor det er muligt.

- Vi har vist, hvad vi kan i det her land, og nu skal vi i de kommende uger stå sammen og få bragt smitten ned, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren siger på pressemødet tirsdag, at regeringen forventer, at det bliver nødvendigt at forlænge de gældende restriktioner.